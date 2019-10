Festival della Scienza Genova 2019: 280 appuntamenti in programma

Ha aperto i battenti il 24 ottobre il Festival della Scienza di Genova 2019, che proseguirà fino al 4 novembre.

Una dodici giorni di rassegna in cui verranno affrontati alcuni dei temi più caldi del momento quali, le emergenze climatiche, le nuove macchine e l’Intelligenza artificiale.

Durante la 17esima edizione del Festival genovese verrano celebrati anche diversi anniversari importanti, come i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci e i 150 anni della Tavola Periodica, a cui verrà dedicata una lezione tenuta dal noto fumettista Mike Barfield, che ne svelerà i ‘segreti’.

Gli elementi, il tema centrale del Festival

Tutti gli argomenti affrontati ruoteranno intorno agli elementi, il tema centrale del Festival, che vanta in totale 280 appuntamenti: 144 conferenze, 85 laboratori dedicati principalmente ai più giovani, 25 mostre, 10 spettacoli e 16 eventi speciali.

Prenderanno parte alla rassegna genovese 315 ospiti, più di 460 gli animatori e 93 studenti coinvolti nel progetto di alternanza scuola lavoro.

“Si tratta del più importante festival di divulgazione scientifica e soprattutto pensato per tutti. Un festival che cerca di fare divulgazione scientifica comprensibile ma di grande rigore”, spiega Marco Pallavicini, il presidente del Festival della Scienza.

Il Festival è iniziato con una lezione sulle opportunità e i possibili pericoli dell’Intelligenza artificiale, tenuta dal professore Lorenzo Rosasco, che ha coinvolto i visitatori in un ampio discorso incentrato sulle potenzialità delle macchine learning.

Il geologo Mario Tozzi e il cantante-matematico Lorenzo Baglioni hanno successivamente spostato l’attenzione sui cambiamenti climatici, grazie a uno spettacolo ambientalista.

Appuntamenti in programma e ospiti

Nel corso della rassegna verrano affrontati tanti altri importanti temi. Hans Clevers e Tom Fowle, per esempio, parleranno di medicina, patologie rare e cancro, e Stefano Vavin terrà una lezione di biologia e entomologia. Tra gli ospiti ci saranno anche la ricercatrice Felice Frankel, i professori Michael Berry e Carole Jackson, il filosofo Telmo Pievani, il professore Marike Gnade oltre ad Alfio Quarteroni e Barbara Mazzolai.

Tra gli appuntamenti ci sarà anche l’evento ‘The Missing Nail’, un omaggio a Leonardo Da Vinci durante il quale il noto registra Peter Greenaway terrà una performance live incentrata sul famoso dipinto ‘L’ultima cena.

“La scienza e la ricerca svolgono un ruolo fondamentale ma non è semplice comunicare i risultati, ben venga un Festival come questo che vuole divulgare la scienza a tutti”, ha dichiarato Joost Flamand, ambasciatore dei Paesi Bassi, tra gli ospiti del Festival.