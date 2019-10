Nobel per la chimica 2019 a Goodenough, Whittingham e Yoshino

John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino: sono questi i nomi dei vincitori del premio Nobel per la Chimica 2019. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ai tre scienziati per l’invenzione delle batterie agli ioni di litio, oggi comunemente utilizzate negli smartphone, nei PC e nelle auto elettriche. I ricercatori hanno così aperto la strada a fonti energia diverse dai combustibili fossili.

I vincitori del premio Nobel per la chimica 2019

John B. Goodenough, 97 anni, è nato in Germania, a Jena, nel 1922, ma dal 1952 ha lavorato negli Stati Uniti, prima presso l’Università di Chicago e poi in quella del Texas ad Austin. M. Stanley Whittingham, 78 anni, è nato in Gran Bretagna nel 1941. Dopo aver lavorato per alcuni anni presso l’Università di Oxford si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha insegnato nell’Università di New York. Akira Yoshino, 71 anni, è nato a Suita, in Giappone, nel 1948 e ha lavorato in due atenei nipponici: l’Università di Osaka e la Meijo University di Nagoya.