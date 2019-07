Fin dall’antichità ci siamo sempre interrogati sulla Luna e sul suo fascino misterioso. Col passare degli anni e dell’evoluzione umana la sua visione più evocativa, ispiratrice e romantica è mutata, ha subito un processo di trasformazione, il cui culmine ha una data: 20 luglio 1969. Un’impronta sul suolo lunare è l’incantesimo che prende vita, ma anche il punto di non ritorno. È il distacco da ciò che è stato prima, il passo nel dopo: l’inizio di una nuova era. Un piccolo passo per un uomo che porta con sé una grande consapevolezza per l’umanità. Federico Buffa ci porta in un viaggio nel tempo per scoprire cos’è rimasto oggi dell’evento che ha segnato per sempre la storia dell’umanità. GUARDA LA PUNTATA INTEGRALE Mark Armstrong, figlio di Neil, ricorda lo sbarco sulla Luna. VIDEO