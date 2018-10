Un museo dove la scienza è cultura, una teca con la sua tuta da astronauta, il suo viaggio racchiuso in un libro. Si intitola "Diario di un'apprendista astronauta" la prima fatica letteraria di Samantha Cristoforetti, protagonista della missione ASI Futura, 199 giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale tra il novembre 2014 e il giugno 2015.

L'astronauta dell'ESA racconta nel volume targato La Nave di Teseo la sua storia fatta di tenacia e passione, iniziata da bambina guardando le stelle dalla sua casa di Malè in Trentino e proseguita con gli studi e la specializzazione in ingegneria meccanica con indirizzo aerospaziale all'Università di Monaco di Baviera e la carriera in Aeronautica militare. Un racconto a 360 gradi della lunga strada che l'ha portata alle stelle. Cinquecento pagine fitte di annotazioni e ricordi che impegnano i lettori in un vero e proprio training spaziale. Solo dopo due terzi di libro si arriva finalmente al momento del lancio verso la casa orbitante nello spazio, la Stazione spaziale Internazionale. Il momento in cui Samantha non sa più dove metterla la sua felicità "talmente grande - scrive - da diventare ingombrante". Nessuna fotografia, ma illustrazioni originali dell'autrice e un glossario finale per districarsi tra i termini più complessi.

L'appuntamento al Museo della Scienza di Milano, dove Astrosamantha ha presentato il suo libro, è stata un'occasione per rivedere la tuta spaziale che ha accompagnato Samantha in orbita, conservata in una teca dell'area spazio insieme a una selezione di oggetti della storia dell'Aeronautica, tra cui l'unico frammento di roccia lunare in Italia.

