Milano, apre il laboratorio interattivo dedicato a Leonardo da Vinci

Un nuovo laboratorio interattivo dedicato all'arte e alla scienza di Leonardo da Vinci. Si chiama I.Lab Leonardo e aprirà in versione rinnovata al pubblico il prossimo 29 marzo al Museo Nazionale della Scienza e delle Tecnologia di Milano. In occasione delle vacanze pasquali, la nuova struttura ospiterà un programma speciale per giovani e adulti da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile e in due weekend speciali il 7-8 e 14-15 aprile.

Alla scoperta del metodo vinciano

Realizzato con il sostegno del Gruppo Arvedi, il laboratorio rappresenta la prima novità della nuova area che il museo allestirà in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo, previste per il 2019. Si tratta di uno spazio attraverso il quale far conoscere sia l'opera di Leonardo da un punto di vista storico, che per esplorare in prima persona il suo modo di lavorare. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è quello "di stimolare in ognuno nuovi modi di pensare e di fare". E poi c'è il viaggio lungo l’arte e la scienza nel lavoro di Leonardo, due elementi intimamente connessi e frutto di una ricerca empirica continua che, oggi, potranno essere conosciute in prima persona dai visitatori. "Al di là del tema trattato, oggi Leonardo ci insegna tanto in termini di metodo di lavoro, curiosità, modo di esplorare il mondo. Questa è la vera eredità di Leonardo nella società contemporanea", ha sottolineato Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

Il laboratorio interattivo