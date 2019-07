Nel 2018 spesi 29,1 miliardi in farmaci in Italia: il report Aifa

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato il rapporto Osmed sul consumo dei medicinali in Italia durante il 2018. Il quadro che emerge dai dati rivela che i cittadini del Belpaese spendono di più rispetto al passato per i farmaci, consumandone una grande quantità con il rischio però di vanificare il tutto non seguendo correttamente le indicazioni ricevute dai medici. Mediamente, ogni italiano consuma 1,5 dosi al giorno, con i farmaci cardiovascolari che rappresentano la categoria più ‘popolare’, seguiti da quelli per apparato gastrointestinale e metabolismo e da quelli del sangue e organi omeopatici.

Spesa per farmaci riducibile con i generici

29,1 miliardi di euro. È questa la cifra totale sborsata dagli italiani nel 2018 per l’acquisto di farmaci, con il 77% rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Ogni cittadino ha speso in media 482 euro, spesso per comprare medicinali a brevetto scaduto o equivalenti, che hanno rappresentato rispettivamente il 65,9% e il 19% dell’esborso. Secondo Luca Li Bassi, direttore generale dell’Aifa, una strada per diminuire la spesa degli italiani porta a un ricorso maggiore ai generici, ancora troppo poco utilizzati. “In altri stati - spiega Li Bassi - la maggioranza della popolazione viene curata con i generici e questo dovrà essere un obiettivo che ci dobbiamo porre per sfruttare al meglio le risorse che abbiamo".

Molti non seguono i trattamenti

Un altro problema evidenziato dall’Aifa riguarda la difficoltà degli italiani a seguire le prescrizioni, soprattutto nel caso dei farmaci antidepressivi. Tuttavia, la mancata aderenza ai trattamenti “oltre a determinare una riduzione degli effetti desiderati attesi, comporta un uso non efficiente delle risorse del Servizio Sanitario”, si legge nel report. La categoria che ricorre maggiormente ai medicinali è quella degli anziani, con il 98% degli over 65 che ha ricevuto nel 2018 almeno una prescrizione, con una spesa di 656 euro a cittadino. I trattamenti a base di medicinali, infine, sono comuni anche nelle donne in gravidanza: l’80,4% delle future madri selezionate ha infatti “ricevuto almeno una prescrizione farmaceutica durante la gestazione”.