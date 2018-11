Una app per sostituire le cartelle cliniche sul letto dei pazienti

In futuro una app potrebbe sostituire le tradizionali cartelle cliniche poste davanti al letto dei pazienti. Progettata da Sarah Newcombe, infermiera del Great Ormond Street Hospital a Londra, durante la sua sperimentazione ha registrato i parametri vitali di oltre 350 pazienti, molti dei quali bambini, velocizzando l’intervento dei medici in caso di emergenza. Inoltre, permette di monitorare più pazienti in modo simultaneo, facendo risparmiare tempo a infermieri e medici.

Consente di monitorare più pazienti simultaneamente

L'app consente al personale di inserire i segni vitali di 350 pazienti utilizzando device portatili anziché carta e penna. Il sistema genera avvisi automatici ai team specialistici dell'ospedale nel caso in cui i pazienti mostrino segni di peggioramento. Inoltre, in casi di emergenza, permette di comunicare con altri membri del personale in modo da evitare l’uscita dalla stanza da parte dell’infermiere o del medico, il quale può richiedere assistenza tramite l’applicazione senza allontanarsi dal paziente di cui si sta occupando. “Consente di monitorare i parametri vitali delle persone ricoverate e si è rivelata particolarmente utile durante i turni di notte, quando il personale è ridotto e deve occuparsi di molti pazienti”, afferma Newcombe. “Con l’app è stato più semplice occuparsi di più individui contemporaneamente”.

Aumenta la velocità di intervento

Secondo i membri dello staff dell’ospedale il nuovo strumento ha aiutato non solo a migliorare la gestione dei pazienti, ma anche il tempo di risposta dei medici durante le emergenze. “Si possono risparmiare migliaia di ore all'anno evitando perdite di tempo. In questo modo i pazienti possono essere assistiti in maniera molto più efficace”, spiega Newcombe. “Durante la sperimentazione ha generato più di 50 mila avvisi di instabilità clinica del paziente, a cui è corrisposto un pronto intervento da parte dei medici. I vantaggi che abbiamo riscontrato dopo l'implementazione di questo nuovo sistema sono significativi e possono aiutare a migliorare l’efficienza dell’assistenza sanitaria ai pazienti sia di giorno che di notte”, conclude l’infermiera.