L'inchiostro dei tatuaggi libera particelle di colore nel sangue

Il 17 luglio negli Stati Uniti si festeggia il National Tattoo Day, un'occasione per celebrare il mondo dei tatuaggi. Da dove proviene questo termine? La sua origine è da ricercare nel polinesiano tattaw, che significa incidere, decorare. Ma i tatuaggi non lasciano un segno indelebile solo sulla pelle ma anche nel sangue. A rivelarlo nel 2017 è stato uno studio che ha scoperto la presenza di particelle di colore all'interno di vene e arterie. La ricerca, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, e realizzata da un team coordinato da Ines Schreiver, dell'Istituto Federale tedesco per la valutazione dei rischi (Bfr), ha rintracciato particelle minuscole, del diametro di un milionesimo di millimetro, anche nei linfonodi, i piccoli organi che, tra le funzioni che assolvono, contribuiscono a generare reazioni immunitarie e a combattere le infezioni. I possibili effetti di questa presenza sull'organismo non sono ancora chiari e nel prossimo futuro verranno avviati nuovi studi per capirne eventuali conseguenze.

Nei linfonodi le particelle più piccole

Per giungere a questi risultati, il team di ricerca, composto anche da scienziati dell'Esrf, il Sincrotrone europeo di Grenoble, in Francia, ha utilizzato la tecnica della fluorescenza a raggi X per analizzare campioni di pelle e linfonodi, prelevati da persone tatuate. Dall'osservazione è emerso che, dopo essersi sottoposti all'ago del tatuatore, l’inchiostro rilascia sottopelle alcune nano particelle. Di queste: le più grandi, del diametro di un millesimo di millimetro, viaggiano nel sangue permettendo a quelle più piccole, del diametro di un milionesimo di millimetro, di depositarsi all’interno dei linfonodi. Questo studio, hanno sottolineato i ricercatori, è il primo che ha prodotto prove analitiche del trasporto nel sangue di pigmenti organici e inorganici e di impurità di elementi tossici, presenti all'interno dell'inchiostro dei tatuaggi.