Le migliori bilance pesapersone sono veri concentrati hi-tech che, attraverso il calcolo delle percentuali, testimoniano i progressi di sport e dieta

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di rimettersi in forma si fa sentire. E, tra diete ed esercizio fisico, nasce l’esigenza di pesarsi più spesso. Ecco dunque che, in nostro aiuto, vengono le bilance pesapersone. Veri e propri concentrati hi-tech che, oltre a fornire il peso, danno anche informazioni sul proprio stato fisico, calcolando massa grassa e magra ed altre percentuali che danno una chiara indicazione di come l’allenamento e la dieta stanno proseguendo.

Xiaomi Body Composition Scale 2 Bilancia multifunzione dotata di display a Led e Bluetooth (prezzo 34,99 €) In vetro rinforzato, la bilancia Xiaomi Body Composition Scale 2 oltre al peso corporeo dà anche un'immagine realistica della tua salute e della forma fisica con 13 dati, come la composizione del corpo, il volume della massa muscolare, il test dell’equilibrio e il peso ideale. Pesa adulti e bambini, ma può anche essere utilizzata per gli alimenti.

Imetec 5818 Grigio scuro La tecnologia 4G sensor consente una rilevazione immediata del peso corporeo (prezzo 29,90 €) Imetec 5818 è una bilancia pesapersone elettronica che tiene in memoria le misurazioni fino a 4 utenti, ed è perfetta quindi per tutta la famiglia. Ha una portata massima di 180 kg e un frazionamento ai 100 g con selezione dell'unità di misura tra kg e lb. La pedana è in vetro temperato con angoli arrotondati e ha un display Lcd.

Nokia Body Cardio White Colpiscono le sue tantissime funzioni, tra cui il Wi-Fi per misurare salute cardiaca e composizione corporea (prezzo 149,00 €) La bilancia elettronica Nokia Body Cardio ha un display Lcd e una piattaforma in vetro temperato ad alta resistenza oltre a una base piatta in alluminio. Consente misurazioni del peso ad alta precisione mediante la tecnologia brevettata Position Control™: registra la percentuale totale di grasso corporea e di liquidi, oltre alla massa ossea e muscolare. È disponibile anche la modalità atleta.

Laica PS7002 Body Composition Nero Un modello di bilancia pesapersone smart (prezzo 34,99 €) Elettronica, smart, con calcolo della composizione corporea per monitorare con precisione il benessere del nostro corpo, Laica PS7002 Body Composition è inoltre compatibile con tecnologia Bluetooth 4.0. Ha una piattaforma in vetro temperato oltre a un display Lcd retroilluminato di facile lettura. È una bilancia in grado di inviare automaticamente i dati relativi alla composizione corporea al tuo smartphone.

Rowenta BS 1221 Lilla Massima comodità d’uso per una bilancia elettrica dotata di un piatto in vetro e display Lcd extra-large (prezzo 27,90 €) Rowenta BS1221 elettronica pesa persone con capacità di carico fino a 160 kg, è dotata di un telaio sottile e bordi arrotondati e di una funzione Auto On/Off per una maggiore comodità, con batteria inclusa nella confezione. Di colore lilla, ha un display facile da pulire di dimensioni extra-large per un controllo agevole del peso.

Tefal PP3020 Due batterie e colori Stainless steel e White per questo modello di bilancia digitale Tefal (prezzo 38,74 €) Realizzata in vetro temperato, ha 4 memorie e una portata massima di 160 kg. L’ampio display digitale consente una facile lettura. Comoda da usare anche per la funzione di accensione e spegnimento automatico. La superficie superiore della bilancia è in Glass ed ha uno schermo Lcd.

Beurer Gs 10 Black Dotata di tecnologia di accensione Quick Start, è disponibile in nero (prezzo 22,99 €) Beurer Gs 10 ha una superficie in vetro e una portata di 180 kg. Accensione automatica e spegnimento automatico fanno di questa bilancia pesapersone un oggetto comodo da utilizzare. Dotata di un display Lcd ben leggibile, grazie all'altezza d'ingombro ridotta di soli 19 mm, è particolarmente facile da riporre, quindi perfetta per bagni di piccole dimensioni.

Macom Smart Body Scale Un design elegante per un modello innovativo (prezzo 21,99 €) La bilancia pesapersone Macom Smart Body Scale ha la caratteristica di funzionare senza pile: si ricarica semplicemente premendo il pulsante. Comoda da usare, ha una pedana di appoggio in vetro trasparente rinforzato e una lettura facile grazie al largo display digitale in Lcd.

Ok Ops 200 Semplice e funzionale la bilancia pesapersone elettronica Ok Ops 200 (prezzo 19,99 €) Realizzata in plastica e vetro temperato con una capacità di portata equivalente a 150 kg, consente di memorizzare 10 utenti. Non è dotata di tecnologia Bluetooth ma ha diverse funzioni come le informazioni sulla massa liquida, muscolare e ossea e l’analisi del grasso corporeo. Tra gli accessori sono incluse le batterie.

Laica Pesapersone elettronica Un modello particolare grazie al suo design vintage color legno (prezzo 17,98 €) Laica Pesapersone elettronica pesa fino a 180 kg ed è dotata di display Lcd per uno schermo di 78 x 35 mm che rende facile la lettura (con annessa la funzione retroilluminazione). La bilancia ha una batteria al litio e tra gli accessori in dotazione le batterie sono incluse. Disponibile in color legno, la superficie superiore è in vetro.