Miele, tutte le proprietà e i benefici per la salute

Il miele è composto principalmente da fruttosio, glucosio, acqua, vitamine, minerali, aminoacidi, elettroliti, enzimi, flavonoidi. Tutte componenti che possono portare benefici per la salute, in termini di azione antiossidante e antimicrobica. Anche se le proprietà del miele possono variare a seconda delle tipologie, mediamente l'apporto calorico per 100 grammi di prodotto è di 304 calorie. Queste sono ripartite tra 18 grammi di acqua, 0,6 di proteine, 80 grammi di carboidrati e zuccheri, 0,04 milligrammi di vitamina B2 o Riboflavina, 0,3 di vitamina B3 o Niacina, un milligrammo di vitamina C, 5 mg di calcio, 0,5 mg di ferro, 11 mg di sodio, 51 mg di potassio, 6 mg di fosforo e 3 mg di magnesio. Un altro vantaggio del miele è la sua disponibilità, essendo reperibile sul mercato durante tutto il corso dell'anno.

Il miele è una sostanza dalla consistenza viscosa, che viene prodotta dagli insetti appartenenti alla famiglia degli imenotteri, le api in particolare. Queste combinano il nettare prelevato dai fiori (in questo caso si parla di miele di nettare) o dalle secrezioni delle piante (miele di melata) con alcune sostanze proprie. Il risultato di questo processo è appunto il miele che le api secernono una volta giunte nell'alveare e che andrà a maturare nei favi. Di colore giallo ambrato, con un intensità che varia a seconda del tipo, il miele viene usato come alimento e dolcificante dopo essere stato sottoposto a raffinazione. Le tipologie di miele si distinguono per piante di origine (miele di acacia, miele di tiglio), colore (miele bianco, miele biondo) e metodo di estrazione (miele vergine, miele centrifugato, miele torchiato). Solo nel nostro Paese ne esistono più di 50 varietà.

Benefici e controindicazioni per la salute

Diversi studi scientifici, come spiega l'Istituto Humanitas, hanno evidenziato che tra i vari benefici per la salute apportati dal miele ci sarebbero la capacità di stimolare memoria e concentrazione e di alleviare stress e ansia. Questa sostanza è, inoltre, anche un ottimo alleato naturale per l'intestino in quanto agirebbe sulla flora batterica. Le sue proprietà antibatteriche fanno sì che il miele costituisca un rimedio naturale contro i tipici malanni stagionali, in particolare quelli che coinvolgono le vie aeree superiori. Per il suo elevato tasso calorico, però, il suo consumo è sconsigliato a persone in sovrappeso, affette da obesità o diabete. Il miele è sconsigliato anche per i bambini sotto l'anno d'età, che consumandolo potrebbero contrarre un'infezione da tossina botulinica. Tra le sue applicazioni possibili c'è anche la cosmesi: il miele sarebbe in grado, tra le altre cose, di eliminare le impurità della pelle e ridare lucentezza ai capelli.