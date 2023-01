Influenza aviaria, come si trasmette nell'uomo e quali sono i sintomi

L’aviaria è una malattia virale che colpisce per lo più gli uccelli selvatici. Questi fungono da serbatoio e possono eliminare il virus attraverso le feci. Solitamente tali animali non si ammalano, ma possono essere molto contagiosi per gli uccelli domestici quali polli, anatre, tacchini e altri animali da cortile. L'uomo può infettarsi con il virus H5N1 a seguito di contatti diretti con animali infetti vivi o morti e con le loro escrezioni. In particolare con le feci e gli oggetti o superfici contaminate. Non c'è alcun rischio di trasmissione attraverso il consumo di carni avicole o uova, dicono gli esperti. Febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie sono i sintomi più comuni dell’influenza aviaria. Per non ammalarsi di aviaria bisogna evitare il contatto con uccelli domestici, lavarsi le mani, non consumare carni o uova crude o poco cotte.