Dieta della colazione, come funziona e menù settimanale d'esempio

Fibre e cereali abbinati ad elementi con poco zucchero e poco raffinati sono i segreti di una colazione che aiuta a perdere peso e a mantenersi in forma Condividi

Strategia di benessere riconosciuta da diverso tempo, la dieta della colazione è una routine che permette di mantenere un ottimo equilibrio nutrizionale raggiugendo dei risultati visibili dal punto di vista fisico. Ecco quali sono i punti fondamentali per praticarla con successo.



Colazione: abbondante, regolare, equilibrata Una colazione fatta regolarmente con abbondanza e considerata come il pasto principale della giornata consente di non accumulare peso ma soprattutto può aiutare a perdere i chili in eccesso. L'organismo dopo il riposo e il digiuno notturno ha bisogno di immettere calorie. Occorre dunque selezionare con cura gli alimenti per preparare una colazione energetica e nutriente. In una colazione preparata secondo un regime ipocalorico bisogna inserire alimenti che apportino almeno il 15 percento del fabbisogno energetico per la giornata. Largo dunque a liquidi e a proteine selezionado il latte giusto per il nostro organismo: da quello scremato al latte di soia, è importante sceglierlo arricchito di calcio e vitamine. Sì ai carboidrati ma scelti con attenzione. Fondamentale, a esempio, l'apporto di cereali, fibre e derivati: molto consigliati gli alimenti integrali da rendere appetibili con marmellate con basso apporto di zuccheri (meglio preferire quelle con zuccheri naturali) o miele. Per l'aggiunta di fibre, il riferimento è naturalmente a frutta e verdura fresca, da consumare in porzioni anche abbondanti e rigorosamente cruda. Anche il cacao può essere aggiunto poiché energetico ma è necessario sceglierlo senza zuccheri e privo di grassi. Nella colazione può essere inserita anche una modesta quantità di frutta secca, essenziale anche per l'apporto di vitamine e ferro, per questo sono altamente indicati i muesli.



La routine alimentare di Virginia Raffaele Un'ospitata nel salotto di Fabio Fazio è il pretesto per tornare a parlare di dieta della colazione. A rivelare di seguire questo regime alimentare è Virginia Raffaele, l'attrice comica nota molto amata dal pubblico per le sue imitazioni di personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. La showgirl ed imitatrice è apprezzata non solo per il talento ma anche per il suo aspetto fisico, snello e tonico. La Raffaele, che ha da poco festeggiato quarantuno anni, è sempre in splendida forma. Allo sport in palestra e all'aria aperta, che spesso consiste in lunghe passeggiate, l'attrice abbina sempre una colazione abbondante, spesso salata e arrichita con pane integrale tostato. Per pranzo e cena, invece, cerca di limitare i carboidrati. Infine, per spezzare la fame, la Raffaele ha ammesso di mangiare frutta secca e mandorle.