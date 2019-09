È stato predisposto il richiamo dal mercato da parte del Ministero della Salute per un lotto delle Gallette di Mais bio di marchio Matt. L’allerta è stata lanciata per la possibile presenza di corpi estranei di natura metallica.

Sono interessate al richiamo le confezioni da 130 grammi con data di scadenza fissata al 12 giugno 2020. Coop, Bennet e Carrefour hanno già provveduto a ritirare il prodotto dai punti vendita.

Rischio fisico: possibile “presenza di corpo estraneo di natura metallica”

Sul sito del Ministero si legge che, in data 30 agosto 2019, è stato disposto il richiamo del prodotto “Matt non solo pane Le Mais bio – Galletta di Mais bio”, realizzato per A&D SpA Gruppo Alimentare e Dietetico, nello stabilimento di Sanorice Italia S.r.l. in via Paesi Bassi 1, a Borgo Vercelli, in provincia di Vercelli.

Il ritiro riguarda il lotto 12062020 e il Ministero della Salute esorta chi ne è in possesso a riconsegnare il prodotto presso il punto vendita.

Coop ha specificato che le cooperative interessate dal richiamo sono Consorzio Nord Ovest e Coop Centro Italia, Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno. Anche Bennet e Carrefour hanno inserito il comunicato di allerta redatto dal Ministero nelle pagine dedicate ai prodotti richiamati dal mercato.