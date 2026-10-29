Social e porno: è l’educazione affettiva degli under 25. E la scuola?

Il 31% dei ragazzi tra i 16 e i 25 anni indica la pornografia come unica fonte di apprendimento sul sesso. Ma il 71% vuole che sia la scuola a occuparsi di educazione sessuale e affettiva. L'indagine Ipsos Doxa per Medici del Mondo fotografa una generazione che cerca informazioni online, ma ha profonde lacune su prevenzione e diritti riproduttivi. "Stiamo abbandonando i ragazzi e le ragazze", dice Elisa Visconti, direttrice di MdM. L'educatrice Marta Galli: "Servono percorsi strutturati in classe"