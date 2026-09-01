Introduzione

Con la fine dell'estate e le prime piogge autunnali, nelle abitazioni ricompaiono più ragni del solito. Il motivo è la stagione riproduttiva: tra fine agosto e ottobre gli esemplari, in particolare i maschi in cerca di una compagna, si spostano di più e capita che entrino in casa attraverso finestre aperte e fessure. Nella maggior parte dei casi si tratta di specie innocue, ma per chi preferisce tenerle alla larga esistono diversi rimedi naturali. Ecco perché il fenomeno si concentra in questo periodo e quali accorgimenti casalinghi possono aiutare a limitarlo.