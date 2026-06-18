"Stiamo trasformando i nostri bambini, cioè i futuri adolescenti e poi adulti", ha detto Giuseppe Lavenia nel suo intervento in conferenza stampa. Il direttore dell’Associazione ha parlato di "forte pressione social", riferendo che "ci sono addirittura genitori che 'passano' ai figli 12enni i propri follower, perché altrimenti i ragazzini sarebbero degli esclusi". Lavenia ha poi toccato anche il tema dei disturbi dell'attenzione: “È stato documentato da ricercatori che occorrono 64 secondi per recuperare la concentrazione dopo aver ricevuto e quindi letto un qualsiasi messaggio arrivato su WhatsApp". Per lo psicoterapeuta, si sta determinando "la droga perfetta, l'anestetico perfetto: dipendenza e sofferenza" che determinano "una dissociazione tra la capacità di rappresentare le nostre emozioni e quella di trasformarle in sentimenti, al punto che se vediamo qualcuno che ci cade davanti, anziché soccorrerlo lo filmiamo. Oggi il rifugio di questi ragazzi è nel device, domani troverà la risposta in una sostanza e dopo chissà in cos'altro".