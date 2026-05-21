Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Disagio giovanile, le nuove forme sono più silenziose: 1 su 5 pensa di non voler vivere

Salute e Benessere
©Getty

Il nuovo Rapporto nazionale sul disagio giovanile si basa sulle risposte di mille studenti tra i 14 e i 19 anni. È l’immagine di una trasformazione profonda delle fragilità adolescenziali rispetto al 2025: non più aggressività, cyberbullismo ed esclusione sociale ma forme più silenziose e interiorizzate di sofferenza emotiva e identitaria

ascolta articolo

Se un tempo erano episodi aggressivi, e quindi visibili, oggi sono forme più silenziose a nascondere il disagio nei giovani. L’indagine fotografata dal nuovo Rapporto nazionale sul disagio giovanile (realizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile) si basa sulle risposte di mille studenti tra i 14 e i 19 anni ed è stata presentata durante la Maratona Bullismo 2026. È l’immagine di una trasformazione profonda delle fragilità adolescenziali rispetto al 2025: non più aggressività, cyberbullismo ed esclusione sociale ma emergono forme più silenziose e interiorizzate di sofferenza emotiva e identitaria.

Il 38% dichiara di aver subito bullismo

Un adolescente su cinque ha pensato almeno una volta di farsi del male o di non voler vivere, mentre il 31% dei ragazzi afferma di sentirsi più compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone. Il 38% degli adolescenti intervistati dichiara di aver subito almeno una volta episodi di bullismo, un dato in crescita rispetto al 34% dello scorso anno. Parallelamente aumentano ansia e insicurezze personali: il 41% dei giovani riferisce di vivere ansia da inadeguatezza, il 30% prova vergogna per il proprio corpo e il 25% racconta un persistente senso di vuoto.

Aumentano i dati dell'esclusione sociale

Tra le forme di sofferenza più diffusa le aggressioni fisiche rappresentano oggi una quota residuale del fenomeno (3,96%), mentre l'esclusione sociale è indicata dal 16,67% degli studenti. "Il fatto che oggi le aggressioni fisiche rappresentano una quota residuale del fenomeno è un segnale incoraggiante e dimostra che anni di sensibilizzazione, prevenzione e lavoro nelle scuole stanno producendo risultati importanti” ha dichiarato Luca Massaccesi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. “Allo stesso tempo, però, non possiamo abbassare la guardia. Il disagio giovanile sta cambiando forma: cresce una sofferenza più silenziosa e invisibile, legata all'identità, all'autostima e alla difficoltà di sentirsi accettati. La vera sfida educativa sarà imparare a riconoscere per tempo questi segnali".

Le mancate richieste di aiuto e supporto

Nonostante la sensibilizzazione e la prevenzione, un dato continua a preoccupare: la mancata richiesta di supporto. Il 47% dei giovani dichiara di trovare difficile chiedere aiuto e il 43% percepisce gli adulti come distanti. La ricerca evidenzia anche il ruolo sempre più centrale del digitale nella vita emotiva degli adolescenti con il 44% dei ragazzi che dichiara di controllare continuamente il telefono, mentre il 52% riconosce l'influenza degli algoritmi sul proprio stato emotivo e sulla percezione di sé. C’è però un segnale positivo: lo sport rimane uno strumento fondamentale di equilibrio emotivo e benessere psicologico, a detta del 64% dei ragazzi. 

FOTOGALLERY

1/18
Salute e Benessere

Salute, scoperte le cause biologiche della depressione: lo studio

La scoperta, pubblicata sulla rivista Science, “migliora la comprensione delle cause biologiche della depressione maggiore e potrebbe accelerare gli sforzi per sviluppare nuovi farmaci ad azione più rapida per tali disturbi dell'umore difficili da trattare” ha spiegato uno degli autori dello studio pubblicato sulla rivista Science

Vai alla Fotogallery

Salute e benessere: Ultime notizie

Ritirato un lotto di carne surgelata Dottor Fox dai supermercati

Salute e Benessere

Il lotto in questione è l'A1426 con scadenza marzo 2028, venduto in confezioni da mezzo chilo e...

Hantavirus, studio: "Non può causare pandemia, ma epidemie gravi"

Salute e Benessere

Secondo un'analisi pubblicata da ricercatori italiani sullo European Journal of Internal...

Longevità, Jay Olshansky: “Limite 90 anni per donne e 84 per uomini"

Salute e Benessere

Ospite del Milan Longevity Summit e intervistato dal Corriere della Sera, l’esperto ha spiegato...

Uova, come capire se sono ancora buone: tre metodi infallibili

Salute e Benessere

Il test del galleggiamento può indicare scarsa qualità, ma non deterioramento. Il metodo "rompi e...

Colesterolo, le fluttuazioni dei valori aumentano i rischi. Lo studio

Salute e Benessere

Le evidenze di uno studio osservazionale di popolazione pubblicato sull'European Heart Journal...

Salute e benessere: Più letti