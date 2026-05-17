Perché le app conta calorie possono mettere a rischio il nostro rapporto col cibo?
Gli strumenti per il conto delle calorie promettono di aiutare mentre alimentano il bisogno di controllo, il senso di colpa, la sensazione che la fame sia un errore a cui dover rimediare. L'utilizzo di alcune app può diventare l'inizio di una relazione disfunzionale con il cibo e il corpo. Ne parliamo nella nuova puntata di Abissi, la rubrica di Sky tg24 dedicata ai disturbi alimentari in collaborazione con l'associazione Animenta
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