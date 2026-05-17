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Salute e Benessere

Perché le app conta calorie possono mettere a rischio il nostro rapporto col cibo?

Federica De Lillis

©Getty

Gli strumenti per il conto delle calorie promettono di aiutare mentre alimentano il bisogno di controllo, il senso di colpa, la sensazione che la fame sia un errore a cui dover rimediare. L'utilizzo di alcune app può diventare l'inizio di una relazione disfunzionale con il cibo e il corpo. Ne parliamo nella nuova puntata di Abissi, la rubrica di Sky tg24 dedicata ai disturbi alimentari in collaborazione con l'associazione Animenta

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