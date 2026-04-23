Perché la notte c'è ancora più bisogno del Telefono Amico?

Telefono Amico offre un servizio di ascolto gratuito alle persone che vivono situazioni di difficoltà, sofferenza e disagio. Nel 2025 sono state registrate oltre 102.000 richieste di aiuto: 280 al giorno, 18 ogni ora. Un dato "in costante crescita”, spiega a Sky Insider la presidente Cristina Rigon. I 700 volontari attivi “non sono sufficienti a ricevere le tante chiamate", per questo è necessario estendere il servizio anche alle ore notturne: "Così potremmo gestire 10mila richieste in più"