Dismorfia digitale, dermatologi: "Da filtri e social modelli irreali"

A lanciare l'allarme “digitized dysmorphia” è stata la Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) che, in occasione del 99esimo congresso nazionale dal titolo "Innovazione e ricerca: il futuro della dermatologia", organizzato al Palacongressi di Rimini dal 21 al 24 aprile, richiama l'attenzione sull'importanza di una corretta informazione scientifica e di un uso consapevole degli strumenti digitali ascolta articolo

I social media influenzano il modo in cui le persone percepiscono la propria immagine. A lanciare l'allarme “digitized dysmorphia” è stata la Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) che, in occasione del 99esimo congresso nazionale dal titolo "Innovazione e ricerca: il futuro della dermatologia", organizzato al Palacongressi di Rimini dal 21 al 24 aprile, richiama l'attenzione sull'importanza di una corretta informazione scientifica e di un uso consapevole degli strumenti digitali.

L’effetto dei filtri Filtri fotografici, editing digitale e immagini altamente curate contribuiscono a diffondere rappresentazioni idealizzate e irrealistiche, caratterizzate da una pelle perfetta, uniforme e apparentemente priva di difetti. In questo contesto, la distanza tra immagine reale e digitale può favorire una percezione alterata del proprio aspetto. "Assistiamo sempre più frequentemente a pazienti che chiedono trattamenti per assomigliare alla versione filtrata del proprio volto o a immagini viste sui social", spiegano Maria Concetta Fargnoli, professore ordinario di Dermatologia e Venereologia e direttore scientifico dell'Istituto dermatologico San Gallicano Irccs di Roma, e Roberta Giuffrida, dermatologa e ricercatrice presso il Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina e membro del Consiglio direttivo della SIDeMaST.