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Salute e Benessere

Cosa significa che un adolescente su 4 rischia un disturbo alimentare?

Raffaele Mastrolonardo

Circa 600mila giovani tra i 15 e i 19 anni rischiano di sviluppare comportamenti alimentari rischiosi. E’ quanto emerge dalle nuove rilevazioni di ESPAD Italia. Il fenomeno colpisce soprattutto le ragazze, ma cresce anche tra i ragazzi.

A cura di Federica de Lillis e Raffaele Mastrolonardo

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