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Salute e Benessere

I disturbi alimentari sono anche malattie delle relazioni

Federica De Lillis

©Getty

Amare può diventare complicato quando un partner si ammala di DCA. Non sempre i rapporti vengono compromessi ma, quando accade, le barriere fisiche, emotive e comunicative possono logorare i sentimenti. Nella nuova puntata di Abissi, in collaborazione con Animenta, abbiamo esplorato le dinamiche che assume il rapporto di coppia, i problemi legati alla sessualità e i primi passi da fare per costruire o ricostruire il legame

 

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