Virus Nipah in India, uno studio italiano utilizza l'IA

Un gruppo di ricercatori italiani propone strumenti innovativi, dall’analisi dei dati in tempo reale agli algoritmi predittivi, passando per la sorveglianza genomica, per individuare segnali di allerta precoce e guidare interventi mirati. La strategia punta su un approccio integrato “One Health”, che considera la salute umana, animale e ambientale come un unico sistema ascolta articolo

L’emergenza Nipah in India riaccende l’attenzione sulla necessità di strumenti più efficaci per prevenire pandemie. Non si tratta solo di curare chi si ammala, ma di intercettare i focolai prima che si diffondano. Secondo una revisione italiana pubblicata su Microrganisms, combinare dati in tempo reale, algoritmi predittivi e sorveglianza genomica potrebbe diventare la chiave per anticipare le minacce di virus ad alta letalità come il Nipah.

Dai primi focolai alla minaccia globale Il virus Nipah è stato scoperto ufficialmente in Malesia tra il 1998 e il 1999, causando 265 casi di encefalite acuta e 105 decessi. Colpì principalmente allevatori di suini, portando alla macellazione di oltre un milione di animali per contenere l’epidemia. Oggi, i casi registrati nel Kerala, India, mostrano come la trasmissione possa avvenire anche tramite pipistrelli della frutta e alimenti contaminati, come la linfa di palma da dattero.

Tecnologie predittive al servizio della prevenzione Il gruppo di studiosi italiani, tra cui Francesco Branda (Università Campus Bio-Medico di Roma), Giancarlo Ceccarelli (Sapienza Università di Roma), Massimo Ciccozzi (Campus Bio-Medico) e Fabio Scarpa (Università di Sassari), ha analizzato le conoscenze attuali sul virus e le prospettive future di sorveglianza. Secondo gli autori, strumenti come l’analisi dei dati in tempo reale, algoritmi predittivi, monitoraggio ambientale e sorveglianza genomica possono individuare segnali di allerta precoce e rafforzare la preparazione sanitaria, orientando interventi mirati per contenere eventuali focolai.

L'approccio integrato "One Health" L’epidemia di Nipah mostra quanto la salute umana sia strettamente legata a quella animale e all’equilibrio degli ecosistemi. Il virus circola naturalmente nei pipistrelli della frutta, ma può passare all’uomo attraverso animali intermedi o alimenti contaminati. Secondo gli esperti, attività come deforestazione, espansione agricola e allevamenti intensivi aumentano il contatto tra fauna selvatica e popolazioni umane, creando condizioni favorevoli allo spillover. Per questo, prevenire focolai non significa solo rafforzare ospedali o terapie, ma integrare politiche sanitarie, ambientali e agricole. Monitorare la salute animale, proteggere gli ecosistemi e adottare strategie coordinate tra settori diversi diventa una priorità, incarnando concretamente l’approccio “One Health”.

Da locale a globale “Il Nipah dimostra come una malattia inizialmente circoscritta possa diventare una minaccia globale”, sottolinea Ciccozzi. L’assenza di terapie specifiche, l’elevata letalità e il potenziale di trasmissione tra persone rendono cruciale la cooperazione internazionale, sistemi di sorveglianza condivisi e investimenti nella preparazione sanitaria globale. In un mondo interconnesso, nessuna epidemia può essere considerata isolata.