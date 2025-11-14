Giornata mondiale del diabete, eventi e test gratuiti in Italia

Gli italiani affetti da diabete di tipo 2 sono quasi 4 milioni, a cui potrebbero aggiungersene altri 1,5 milioni che non hanno ancora ricevuto una diagnosi. Sono invece circa 300 mila quelli colpiti da diabete di tipo 1, patologia cronica di origine autoimmune. Il 14 novembre la Giornata mondiale in onore di Banting, scopritore dell'insulina

L'incidenza del diabete è in crescita. Gli italiani affetti da diabete di tipo 2 sono quasi 4 milioni, a cui potrebbero aggiungersene altri 1,5 milioni che non hanno ancora ricevuto una diagnosi. Sono invece circa 300 mila quelli colpiti da diabete di tipo 1, patologia cronica di origine autoimmune. Sono alcuni dati della 'Relazione al Parlamento 2024 sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni in tema di diabete mellito' pubblicata dal ministero della Salute, da cui emerge inoltre un aumento del 7,6% della spesa farmaceutica legata al diabete in un solo anno. "Il diabete è una delle più diffuse malattie croniche non trasmissibili e rappresenta una patologia complessa, che, per il suo forte impatto socio-economico e sanitario, necessita di una forte attenzione istituzionale", sottolinea la relazione. La diffusione della malattia è in crescita da anni: se nel 2001 si registravano 3,9 casi ogni 100 persone, oggi si è arrivati al 6,2, con forti differenze regionali: si va dal 5,5% del Nord-Est al 7,9% del Sud. La prevalenza aumenta al crescere dell'età fino a un valore del 20% nelle persone con più di 75 anni. Il 14 Novembre, data che ricorda la nascita di Frederick Banting, scopritore dell'insulina, si celebra la Giornata Mondiale del Diabete per aumentare consapevolezza e combattere disinformazione su questa malattia. Per l'occasione Palazzo Chigi si colora di blu: la facciata principale della sede del governo, prospiciente Piazza Colonna, sarà illuminata di blu dall'imbrunire di giovedì 13 novembre fino alle ore 23.59 del 14 novembre, tranne nelle ore diurne.

A Milano il tram per sensibilizzare sul diabete tipo 1

In occasione della Giornata mondiale del diabete, Movi Spa presenta la campagna di sensibilizzazione 'Il diabete di tipo 1 è un passeggero invisibile': un tram completamente decorato si trasforma in un manifesto in movimento che attraversa le strade di Milano, per raccontare e rendere visibile la realtà di chi convive ogni giorno con questa malattia. Il veicolo diventa il segno tangibile di un messaggio importante: guardare oltre ciò che non si vede, per comprendere la realtà di milioni di persone nel mondo. In Italia circa 1 persona su 200 convive con il diabete di tipo 1, una patologia autoimmune cronica che spesso si manifesta in giovane età e richiede un monitoraggio costante e un supporto continuo. Il tram, mezzo quotidiano per migliaia di cittadini - chiarisce l'organizzazione - diventa simbolo di un viaggio condiviso: così come il tram accompagna le persone nei loro spostamenti, il diabete accompagna 'silenziosamente' ogni giorno chi ne è affetto. Lo stesso concept della campagna racconta proprio questo: una presenza costante e totalizzante che influenza scelte, emozioni e quotidianità senza mai definire chi la vive. Un passeggero invisibile agli occhi degli altri, ma reale e concreto per chi convive con la malattia.

Screening e consulti gratuiti al Niguarda

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, sempre a Milano l'Ospedale Niguarda invita tutti a partecipare a due giornate di screening e consultazioni gratuite. Un'opportunità unica per fare un check-up completo e informarsi sulle migliori pratiche di gestione del diabete. Gli specialisti saranno a disposizione per rilevazione della glicemia, consulto con il diabetologo, consulto con il dietista il 16 Novembre alla casa della Comunità Villa Marelli, Viale Zara 81, Milano, dalle 8.30 alle 12.30 (l'accesso è libero e non è necessaria la prenotazione).

Al Gemelli di Roma incontro diabetologi-cittadini

Quattro presidi informativi dove far tappa ed 'esercitarsi' ad aumentare le proprie conoscenze sul diabete e sulla sua prevenzione: è la proposta di Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs per celebrare la ricorrenza del 14 novembre. "Chi lo vorrà - spiega Dario Pitocco, professore associato di Endocrinologia all'università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della Uosa di Diabetologia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs - potrà informarsi ed entrare in contatto con medici diabetologi del Gemelli, con nutrizionisti, esperti di medicina dello sport e con l'associazione pazienti. I dietologi daranno informazioni sul corretto approccio alimentare, un argomento che riguarda tutti e non solo le persone con diabete. I medici dello sport offriranno consigli sul tipo di movimento e di attività fisica più adeguata per migliorare il benessere e contrastare il diabete; i diabetologi daranno informazioni del diabete in tutte le sue varie declinazioni (diabete di tipo 2, di tipo, 1, gravidico, eccetera), e naturalmente verrà offerto lo screening glicemico mediante puntura al dito".