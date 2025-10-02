"Sorrisi in Rosa" all'Humanitas, insieme per la prevenzione senologica

Gli ospiti dell'evento di mercoledì 8 ottobre

Protagoniste della mattinata, le fondatrici di Sorrisi in Rosa accompagnate da Gerry Scotti, da sempre testimonial del progetto, e dai medici della Breast Unit di Humanitas. Tra gli ospiti, Antonella Sada, Head of Public Affairs, Brand&Communications and Sustainability DHL Express Italy, che supporta incondizionatamente l’evento, e un gruppo di studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Brera che presenteranno l’installazione artistica realizzata ispirandosi alle testimonianze dei Sorrisi in Rosa. Il progetto sarà esposto in tutte le sedi degli ospedali Humanitas. Sorrisi in Rosa, ideato nove anni fa dalla fotografa Luisa Morniroli e dalla scrittrice Cristina Barberis Negra in collaborazione con i medici delle Breast Unit di Humanitas, mira a sensibilizzare sul tumore al seno attraverso le immagini e testimonianze di donne che hanno affrontato la malattia e il percorso di cura. Ad oggi, 150 pazienti degli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Bergamo, Torino, Castellanza e Catania hanno aderito al progetto, diventando portavoce e testimonial della campagna. Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi a questo link.