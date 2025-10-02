"Sorrisi in Rosa" all'Humanitas, insieme per la prevenzione senologica

"Let's talk with Sorrisi in Rosa" all'Humanitas, insieme per la prevenzione senologicaSalute e Benessere
L'evento si terrà l'8 ottobre presso l'Auditorium del Centro Congressi di Rozzano (MI). Promosso dall'IRCCS Istituto Clinico Humanitas in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca, il progetto vuole accendere un riflettore sul valore dello screening e della prevenzione, della Ricerca e della condivisione delle emozioni nella cura del tumore al seno
Mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas apre le porte a “Let’s talk with Sorrisi In Rosa”. L'evento, gratuito, si terrà akl’Auditorium del Centro Congressi di Rozzano (MI), in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca. Durante la mattinata il pubblico ascolterà le testimonianze di donne guarite o in cura per tumore al seno, il racconto dei progressi della Ricerca, le ultime novità cliniche per il trattamento e la diagnosi di quella che resta la neoplasia più diffusa tra le donne in Italia.
Gli ospiti dell'evento di mercoledì 8 ottobre
Protagoniste della mattinata, le fondatrici di Sorrisi in Rosa accompagnate da Gerry Scotti, da sempre testimonial del progetto, e dai medici della Breast Unit di Humanitas. Tra gli ospiti, Antonella Sada, Head of Public Affairs, Brand&Communications and Sustainability DHL Express Italy, che supporta incondizionatamente l’evento, e un gruppo di studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Brera che presenteranno l’installazione artistica realizzata ispirandosi alle testimonianze dei Sorrisi in Rosa. Il progetto sarà esposto in tutte le sedi degli ospedali Humanitas. Sorrisi in Rosa, ideato nove anni fa dalla fotografa Luisa Morniroli e dalla scrittrice Cristina Barberis Negra in collaborazione con i medici delle Breast Unit di Humanitas, mira a sensibilizzare sul tumore al seno attraverso le immagini e testimonianze di donne che hanno affrontato la malattia e il percorso di cura. Ad oggi, 150 pazienti degli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Bergamo, Torino, Castellanza e Catania hanno aderito al progetto, diventando portavoce e testimonial della campagna. Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi a questo link.
Il Festival di Sorrisi in Rosa: prevenzione, condivisione e Ricerca
L’evento di ottobre apre il Festival di Sorrisi in Rosa. Anima centrale del progetto è da sempre la mostra fotografica, composta da ritratti di donne e racconti, che ogni anno torna con nuove testimonial per vestire gli ospedali Humanitas e i centri Humanitas Medical Care in Lombardia, Piemonte e Sicilia. Foto e racconti di speranza esposti in grande formato lì dove possono fare la differenza, dando coraggio a donne che ricevono la diagnosi di tumore al seno o stanno seguendo un percorso di cura. Il calendario di iniziative 2025 che prevede consulti gratuiti, sessioni di make up, incontri divulgativi ed eventi sportivi sarà consultabile online.