Cannabis, il nuovo farmaco funziona sul dolore cronico: lo studio

Il mal di schiena cronico

Il mal di schiena cronico spiegano gli esperti, colpisce oltre mezzo miliardo di persone in tutto il mondo, il che lo rende una delle principali cause di disabilità e di peggioramento della qualità della vita. Le opzioni terapeutiche sono piuttosto limitate, e comprendono principalmente i farmaci antinfiammatori non steroidei, che comportano gravi rischi cardiovascolari e gastrointestinali a lungo termine, e gli oppioidi, associati a notevoli conseguenze e a una forte dipendenza. I ricercatori hanno selezionato una coorte con lombalgia cronica che non avevano ottenuto un sollievo sufficiente dal dolore con farmaci non oppioidi. I partecipanti che hanno ricevuto VER-01 hanno avuto una riduzione di 1,9 punti nella scala di valutazione numerica del dolore dopo 12 settimane di trattamento. Chi aveva ricevuto un placebo riportava invece un calo di 0,6 punti nella scala di dolore. Nei successivi sei mesi, chi aveva ottenuto il trattamento ha riscontrato un ulteriore miglioramento medio di 1,1 punti.