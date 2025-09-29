Esplora tutte le offerte Sky
Salute e Benessere

La legge sugli arresti cardiaci resta inapplicata in Italia. Così le morti aumentano

Nadia Cavalleri

Ogni anno in Europa si registrano circa 400.000 arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60.000 solo nel nostro Paese (uno ogni 7 ore). La stragrande maggioranza risulta fatale. La legge prevede strumenti per un soccorso più efficace, ma non viene applicata. Ne abbiamo parlato con Andrea Scapigliati, Presidente di IRC (Italian Resuscitation Council)

