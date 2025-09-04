Vaiolo delle Scimmie, sette contagi in Friuli Venezia Giulia: 2 focolai distintiSalute e Benessere
Nel caso del primo focolaio è coinvolta una famiglia di cinque persone, tre adulti e due bambini, in ospedale da metà agosto: in questo caso il virus proverrebbe dall'Africa. Il secondo focolaio sarebbe stato invece importato da un Paese europeo. Le condizioni di tutti i contagiati non destano preoccupazione
Sette persone sono state contagiate dal vaiolo delle scimmie in Friuli Venezia Giulia. Tra loro, sei sono ricoverate nella clinica di malattie infettive dell'ospedale di Udine, un'altra è in isolamento fiduciario. I pazienti positivi al virus mpox sono stati contagiati da due focolai distinti. Nel primo caso è coinvolta una famiglia di cinque persone, tre adulti e due bambini, in ospedale da metà agosto. In questo caso il virus proverrebbe dall'Africa. Il secondo focolaio sarebbe stato invece importato da un Paese europeo: questa microepidemia è emersa a fine agosto e riguarda soggetti residenti a Udine. Le condizioni di tutti i contagiati non destano preoccupazione: sono sotto osservazione.