Speculum ginecologico, due ricercatrici lo riprogettano dopo 180 anni

Utilizzato per esami ginecologici fondamentali, come il Pap test o lo screening per il papilloma virus, lo speculum è tra gli strumenti medici più diffusi al mondo, eppure il suo design è rimasto sostanzialmente immutato da oltre 180 anni. Due ricercatrici dei Paesi Bassi hanno ideato un nuovo modello, che permetterebbe finalmente visite ginecologiche meno dolorose