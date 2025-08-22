Esplora tutte le offerte Sky
Salute e Benessere

Speculum ginecologico, due ricercatrici lo riprogettano dopo 180 anni

Donata Columbro

Donata Columbro

©Getty

Utilizzato per esami ginecologici fondamentali, come il Pap test o lo screening per il papilloma virus, lo speculum è tra gli strumenti medici più diffusi al mondo, eppure il suo design è rimasto sostanzialmente immutato da oltre 180 anni. Due ricercatrici dei Paesi Bassi hanno ideato un nuovo modello, che permetterebbe finalmente visite ginecologiche meno dolorose

