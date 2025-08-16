Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Perché l'uomo non può fare a meno di ballare?

Michele Boroni

Michele Boroni

©Getty

Ballare fa bene, anzi benissimo, al corpo e alla mente, fin dalla nascita dell'essere umano. Ha inoltre effetti documentati su ansia, depressione, memoria e qualità della vita. Oltre ad essere uno strumento terapeutico potente, permette di creare una connessione e a sincronizzare le onde cerebrali tra più individui

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ