“I sogni di Park”, quando la malattia diventa un bambino che sogna

Cosa accade quando una malattia diventa personaggio? Da questa domanda nasce “I sogni di Park”, un progetto narrativo e visivo che trasforma il Parkinson in un pupazzo, in un bambino, in un sogno. Il protagonista è Park, figura tratteggiata con grafia infantile, sempre in movimento, come la malattia stessa. Ma Park è anche altro: è il disturbo neurologico che ha cambiato la vita di Mauro Mogliani, l’autore della graphic novel, a cui è stato diagnosticato il Parkinson a 50 anni.