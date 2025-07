Paralisi di Bell, cos'è e quanto dura la malattia di Simone Cristicchi

Si tratta di una paresi che coinvolge metà visto ed è dovuta a un'infiammazione del nervo facciale. Per quanto possa inizialmente sembrare preoccupante, la condizione non è irreversibile e si risolve nell'arco di alcune settimane previo trattamento con cortisone

Di cosa si tratta

Come spiega l’ospedale Niguarda sul suo sito, la paralisi di Bell è una condizione abbastanza frequente che consiste nell’insorgere improvviso (alcune volte anche solo nell’arco di mezz’ora) di una paralisi che blocca metà del viso. È facilmente riconoscibile perché il modo di manifestarsi è sempre il medesimo: l’angolo della bocca scende verso il basso, la fronte risulta distesa e la palpebra inferiore si rilassa al punto da rendere impossibile chiudere l’occhio. La parte del corpo colpita dalla paralisi di Bell è il nervo facciale che decorre in un punto piuttosto delicato dietro l'orecchio per poi innervare i muscoli del volto. È grazie a questo nervo che siamo in grado di controllare i movimenti della bocca, della fronte e degli occhi: se il nervo facciale si ispessisce, però, può subire una compressione nella zona di passaggio dietro l’orecchio che è particolarmente sottile. In questi casi la trasmissione dei segnali nervosi non avviene più correttamente e si manifestano i sintomi della paralisi di Bell.