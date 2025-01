Tumore del pancreas, a che punto è la ricerca

Secondo i dati più recenti, pubblicati da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) nel Report “I numeri del cancro in Italia” del 2024, sono state stimate circa 13.585 nuove diagnosi: 6.873 negli uomini, 6.712 nelle donne. Nonostante negli ultimi anni si sia assistito a un miglioramento generalizzato della mortalità per tumori in Italia, il tumore del pancreas resta una delle neoplasie con la minore sopravvivenza sia a un anno che a cinque anni dalla diagnosi: 11% negli uomini, 12% nelle donne. Riguardo la prevalenza, sono 23.600 le persone viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore del pancreas.

Sono tanti i fattori che possono aumentare il rischio di carcinoma del pancreas, tra stili di vita e condizioni cliniche concomitanti. Dall’abuso di alcol all’obesità, dalla storia familiare al diabete. Il fattore di rischio però maggiormente associato alla probabilità di sviluppare un carcinoma pancreatico è il fumo di sigaretta. Si stima infatti che i fumatori abbiano un rischio da 2 a 3 volte superiore rispetto ai non fumatori.

Nella puntata di Health, con la Prof.ssa Silvia Carrara, Presidente AISP (Associazione Italiana Studio Pancreas), Responsabile Eco-endoscopia Diagnostica e Terapeutica dell’Istituto Clinico Humanitas e Alessandro Zerbi, responsabile Chirurgia Pancreatica Istituto Clinico Humanitas abbiamo parlato delle difficoltà legate alla diagnosi, dei segnali da non sottovalutare, delle possibilità terapeutiche oggi disponibili e del perché quella legata al tumore del pancreas è una chirurgia complessa. Senza tralasciare l’importanza della prevenzione, abbiamo parlato anche delle nuove Pancreas Unit di Regione Lombardia.