Per evitare infestazioni di cimici dei letti, è fondamentale adottare alcune misure preventive, soprattutto quando si viaggia o si frequentano luoghi nuovi. Prima di sistemarsi in una camera d’albergo o in qualsiasi altra struttura ricettiva, è opportuno ispezionare con cura il materasso, la biancheria da letto, le testiere e le cuciture dei tessuti per individuare eventuali segni di cimici. Una regola fondamentale per i viaggiatori è non appoggiare valigie, borse o zaini sul letto o su poltrone imbottite. È preferibile utilizzare supporti dedicati per evitare di trasportare accidentalmente cimici nei propri bagagli e poi a casa. Al rientro da un viaggio, è inoltre consigliabile lavare gli indumenti ad alte temperature e ispezionare con attenzione il contenuto dei bagagli