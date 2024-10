Tonno in scatola contaminato da mercurio: è rischioso per la salute?

Il caso è scoppiato dopo una ricerca condotta da due Ong, Bloom e Foodwatch, che hanno selezionato "in modo aleatorio 148 scatole di tonno in 5 Paesi europei” ovvero Francia, Italia, Germania, Inghilterra e Spagna. Esistono rischi nel consumo? Secondo l'Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare "il tonno in scatola sul mercato italiano, rispetta la legislazione dell’Ue in materia di sicurezza alimentare e per la possibile presenza del mercurio risponde ai requisiti di legge" imposti dalla stessa Ue

Il tonno in conserva venduto in vari Paesi europei, tra cui anche l’Italia, contiene mercurio, sostanza potenzialmente nociva per la salute. E’ quanto emerso in una recente ricerca, che ha alimentato il dibattito sul tema, condotta da due Ong, Bloom e Foodwatch, sul tonno in scatola. Entrambe chiedono di "adottare misure urgenti", fra le quali l'abbassamento dei limiti autorizzati di tale sostanza.

Analizzato il tonno di 5 Paesi europei

"Bloom ha selezionato in modo aleatorio 148 scatole di conserva in 5 Paesi europei” ovvero Francia, Italia, Germania, Inghilterra e Spagna, “e le ha fatte esaminare da un laboratorio indipendente”, ha sottolineato la Ong in un comunicato apparso sul proprio sito. “Il 100% delle scatole sono contaminate dal mercurio". Più di una lattina su due analizzata (il 57%) “superava il limite massimo di mercurio definito per i pesci nell'Unione Europea (0,3 mg/kg). Delle 148 lattine, una lattina del marchio Petit Navire acquistata in un punto vendita Carrefour City di Parigi presentava un livello record di 3,9 mg/kg, ovvero 13 volte superiore al livello per le specie soggette al limite più restrittivo di 0,3 mg/kg. A causa dei pericoli posti dall'ingestione regolare di mercurio, anche in piccole dosi, tutte le lattine che superano il limite di 0,3 mg/kg dovrebbero essere vietate dalla vendita. Ma non è così”, ha denunciato la Ong che si occupa di difesa dell’ambiente. “Bloom ha analizzato un centinaio di documenti ufficiali degli organismi internazionali responsabili delle norme sanitarie riguardanti il ​​mercurio. La nostra indagine rivela che non viene utilizzato alcun metodo che tenga conto delle conseguenze sulla salute di adulti e bambini per definire i livelli massimi di mercurio nel tonno. Al contrario, le autorità pubbliche europee hanno scelto un approccio completamente in contrasto con il loro dovere di proteggere la salute pubblica: utilizzano l'effettiva contaminazione da mercurio del tonno per stabilire una soglia che garantisca che il 95% di essi possa essere venduto. Ecco perché il tonno, una delle specie più contaminate, ha una tolleranza massima al mercurio tre volte superiore a quella delle specie meno contaminate (1 mg/kg rispetto a 0,3 mg/kg per il merluzzo, ad esempio). Non c'è una ragione di salute per questa discrepanza: il mercurio non è meno tossico se ingerito tramite il tonno”, si legge ancora nel comunicato.

Il mercurio nell’oceano

Innanzitutto, spiega ancora la Ong entrando nel merito, “dobbiamo ricordare che il mercurio, le cui emissioni globali sono aumentate drasticamente negli ultimi due secoli, si trova in grandi quantità nell'oceano. Si accumula nei pesci nella sua forma più tossica, il metilmercurio, finendo sugli scaffali e poi nei piatti di milioni di famiglie. Come predatore in cima alla catena alimentare, il tonno accumula metalli pesanti dalle sue prede, con conseguente forte aumento della contaminazione da mercurio rispetto alle specie più piccole”. Inoltre, è stato sottolineato che "il mercurio è una potente neurotossina che si lega al cervello ed è molto difficile da eliminare”. Lo ha detto Julie Guterman, ricercatrice presso la stessa Ong e principale autrice dello studio. “Avendo agito a monte sulle soglie normative, questo significa che produttori e rivenditori possono ora vendere legalmente prodotti contaminati. Lasciare credere alla gente che mangiare tonno sia sicuro dal punto di vista della salute è una bugia imperdonabile con gravi conseguenze".