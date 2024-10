Congresso SItI, Schillaci: "Aumentare investimenti prevenzione"

Le parole del ministro

"Riteniamo necessario mettere in atto strategie nuove per migliorare l’adesione agli screening organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini - ha dichiarato Schillaci -. C’è oggi un impegno condiviso, da parte delle Regioni, per fare di più e per aumentare le adesioni agli screening. Per salvaguardare la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale non possiamo più pensare in futuro di investire solo il 5% dei fondi nella Prevenzione. Dobbiamo aumentare questa percentuale e dobbiamo avere il coraggio di affrontare questo cambio di paradigma. Per questa sfida sono certo di poter contare anche sul lavoro, sulla professionalità e sull’impegno della Società Italiana d’Igiene".