Bassetti: “In palestra più germi che in wc pubblico”. Come proteggersi

Le accortezze per evitare i virus

“Sulle macchine come tapis roulant, cyclette e pesi liberi sono stati rilevati oltre un milione di germi ogni 6 cm quadrati", ha sottolineato Bassetti, citando poi alcuni dati sul merito. "I tapis roulant ospitano 74 volte più batteri rispetto ad un rubinetto pubblico" mentre "i pesi liberi (manubri) hanno addirittura 362 volte più batteri di una tavoletta del Wc pubblico". Quali i batteri rilevati maggiormente? Nello specifico, ha scritto l’esperto, "cocchi gram-positivi come Staphylococcus e Streptococcus, noti per causare infezioni cutanee, oltre a batteri resistenti agli antibiotici". Considerate queste valutazioni, come è meglio proteggersi? Secondo Bassetti basterebbe seguire alcune accortezze. "Disinfettare sempre l'attrezzatura prima e dopo l'uso, evitare di toccarsi il viso durante l'allenamento e lavare accuratamente le mani con sapone antibatterico prima e dopo ogni sessione". Purtroppo però, ha concluso, “la maggioranza di chi frequenta le palestre ignora queste importanti misure di prevenzione".