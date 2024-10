Covid, con il Giubileo e la variante Xec cresce il rischio di contagi

In occasione del grande evento arriveranno nella capitale italiana, e non solo, trenta milioni di persone. Un piano di prevenzioni e interventi contro virus e infenzioni è stato organizzato dall'istituto per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Secondo l'epidemiologo Massimo Ciccozzi. "Sarà necessario rimettersi le mascherine”

Il giubileo e l'emergenza Covid

Esiste quindi la possibilità che Giubileo si trasfiguri in una possibile emergenza Covid. A questo proposito l’Istituto per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma (Inmi), a approntato un Piano per le emergenze: “Ora non siamo in allarme, il nostro è un Piano di attenzione e prevenzione - spiega Francesco Vairo, responsabile Seresmi -. In questo modo siamo pronti ad affrontare l’emergenza”.

Tuttavia, l’ipotesi che Giubileo coincida con un aumento di infezioni Covid preoccupa anche virologi ed epidemiologi. Tant’è che l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, avvisa: “In previsione di un momento critico per la salute di tutti, com’è quello che potrebbe presentarsi con l’arrivo in massa di persone per il Giubileo, l’unica strategia da mettere in atto per difendere se stessi e gli altri dal possibile attacco Covid, è indossare la mascherina in ogni occasione di assembramento”.