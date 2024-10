il diabete colpisce 4 milioni di italiani, ma ignorano complicanze

Se ne è parlato in occasione del media talk "Diabete Cuore Reni - Le Connessioni pericolose", per discutere i nuovi orientamenti promossi anche dalle recenti Linee Guida discusse all'Esc per l'ipertensione. "Il diabete raddoppia il rischio di eventi cardiovascolari e la mortalità conseguente a infarto e ictus - spiega Salvatore A. De Cosmo, Presidente Eletto Amd (Associazione Medici Diabetologi) -. Per questo l'obiettivo principale oggi nella gestione della persona affetta da diabete è quello di trattare in maniera integrata la malattia, con una speciale attenzione alle correlazioni nefro-cardio-metaboliche e al mantenimento in salute degli organi bersaglio. In definitiva, se soffre il cuore, il rene ne risente; se soffre il rene, ne risente il cuore".

L' importanza di sottoporsi ai controlli

Per gli esperti, è cruciale valutare le pericolose connessioni tra cuore, rene e metabolismo. "Il diabete può compromettere la salute dei reni in diversi modi: tra questi, elevati livelli di glucosio sul glomerulo, l'unità filtrante che a causa dello stress ossidativo con il tempo muore, e l'elevata pressione all'interno del glomerulo, considerando che il 95% dei pazienti diabetici sono anche ipertesi - dichiara Angelo Avogaro, Presidente Sid (Società Italiana di Diabetologia) -. Nella fase iniziale, l'insufficienza renale è asintomatica. Per il paziente con diabete è obbligatorio sottoporsi regolarmente agli esami per valutare la funzione renale". Per Luca De Nicola, Presidente Eletto Sin (Società Italiana di Nefrologia), "la progressione della Malattia Renale Cronica può essere rallentata dalle terapie disponibili per ipertensione e diabete, alcune di uso consolidato come gli ace-inibitori e i sartani, altre innovative come le glifozine, considerate terapie di prima linea dalle Linee Guida, da prescrivere insieme agli inibitori del sistema renina-angiotensina", conclude.