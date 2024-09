Per spiegare la miopia va detto che non esistono cause specifiche ma, piuttosto, “fattori predisponenti, il più importante dei quali è la familiarità”. I bambini con uno o entrambi i genitori miopi, infatti, “hanno una maggiore probabilità di sviluppare il disturbo rispetto ai loro coetanei”. Poi, unitamente alla predisposizione genetica, viene ipotizzato “il ruolo di fattori ambientali, il livello di scolarizzazione (associato alla prolungata visione da vicino durante lo studio) e l'ipocorrezione del soggetto miope. In particolare, la scarsità di luce sembrerebbe incidere sul difetto perché una maggiore esposizione alla luce comporta la liberazione di dopamina, un neuromodulatore che inibisce l'allungamento dell'occhio". Infine, "dato che in moltissimi casi la miopia è caratterizzata da un occhio più lungo della media, si può pensare come la scarsità di luce incida sulla comparsa del disturbo"