Imbattersi in un nido di api, vespe o calabroni al rientro è una situazione che richiede prudenza. Innanzitutto è fondamentale saper distinguere i diversi tipi di nidi: quello delle api è a forma di imbuto, mentre quello delle vespe e dei calabroni è più sferico, e spesso gli insetti entrano dal fondo. Tuttavia, per rimuoverli, è necessario rivolgersi agli specialisti. I calabroni, in particolare, come ha ricordato l’entomologo, “possono essere molto pericolosi”, e per questo è consigliabile “rivolgersi a professionisti come disinfestatori o ai Vigili del Fuoco”. Lo stesso suggerimento vale per le vespe cartonaie, “sono piccole ma la loro puntura è dolorosa”. Se si tratta di api, invece, si può contattare un apicoltore per rimuovere l'alveare in modo sicuro e senza danni per gli insetti