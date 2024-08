Esistono numerose regole di comportamento da seguire in caso di temporale, per minimizzare il rischio di essere colpiti da un fulmine. In montagna o all’aperto, come riferito dall’Iss, bisogna evitare di ripararsi sotto un albero o in un bosco. Gli alberi sono infatti particolarmente esposti ai fulmini e il rischio di essere colpiti da un fulmine aumenta se l’albero è isolato. Oltre che dagli alberi, è consigliabile stare lontano dai pali (anche quelli delle fermate degli autobus) e dai muri perché possono crollare se colpiti da un fulmine.

Per mettersi al riparo dai fulmini, se non è possibile mettersi al coperto, gli esperti consigliano di posizionarsi in uno spazio aperto, lontano da oggetti appuntiti o metallici (compresi ombrelli, bastoni e piccozze). La posizione migliore da assumere è stare accovacciati, mentre è più pericoloso stare sdraiati o in piedi. L’Iss consiglia, inoltre, di evitare di parlare al cellulare, soprattutto se l’apparecchio ha l’antenna e di non praticare passatempi che comportano l’uso di oggetti appuntiti, come la pesca o il golf