Boom estivo di virus respiratori: come prevenirli e cosa sapere

Introduzione

Quest'estate, caratterizzata da ondate di calore record e da un clima particolarmente instabile, sta vedendo un significativo aumento della frequenza di sindromi simil-influenzali con una prevalenza di infezioni respiratorie anomala per la stagione. Non è un fenomeno limitato all'Italia, ma rilevabile anche in altri paesi, come il Regno Unito. Raffreddore, mal di gola, naso che cola, tosse: i virus in circolazione in questo periodo, dal rhinovirus al Sars-CoV-2, provocano principalmente fastidi respiratori. Ma qual è il ruolo dell'aria condizionata in questa situazione? Può davvero contribuire alla diffusione dei virus? Ecco tutto quello che c'è da sapere su come prevenire questi virus e come comportarsi.