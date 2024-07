Bronchiolite, il 60% dei neonati è a rischio: sintomi, cura e come prevenirla

Nuova allerta bronchiolite nel nostro Paese, l'infezione virale che colpisce i bronchioli, le piccole vie aeree nei polmoni, principalmente nei neonati e nei bambini piccoli. È causata molto spesso dal virus respiratorio sinciziale (RSV). La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) ha diffuso una nota in cui raccomanda la prevenzione e sottolinea come in Italia ci siano dosi di "anticorpi monoclonali a lunga durata d'azione: grazie ad una sola iniezione l'anno, con costi accettabili, possiamo fare una prevenzione efficacissima che permette ai piccoli di non contrarre la malattia. Tutti i nati del 2024 dovranno essere 'vaccinati' il prossimo ottobre".

Prevenzione disomogenea in Italia: solo la Valle d'Aosta resta al passo

Oltre ai nuovi nati, "sarebbe utile offrire questa somministrazione anche alle donne in gravidanza per coprire il neonato nei primi mesi di vita, quando non ha ancora ricevuto questa protezione, come si fa per la pertosse", ha sottolineato ancora Di Mauro. Tuttavia, l'offerta nelle diverse regioni è disomogenea. "Da meno di un anno solo la Valle d'Aosta è riuscita a fare prevenzione nel 2023 (e lo ripeterà anche nella prossima stagione), ad ottobre 2024 ci riusciranno altre Regioni tra cui Veneto, Trento, Bolzano, Lombardia, Toscana, Sicilia e Campania, augurandomi che tutte le altre Regioni mancanti inizino la campagna di immunizzazione", ha spiegato ancora il pediatra. "Da presidente della Sipps, da pediatra di famiglia, da padre e da nonno, non vorrei che si determinasse una grande disuguaglianza in Italia nell'offrire quest'opportunità di prevenzione primaria, che non è un lusso", ha concluso.