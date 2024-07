Arriva Health Capsule, la salute in pillole

Salute, sanità, benessere. Sky TG24 arricchisce il suo viaggio alla scoperta delle principali novità che riguardano il mondo della medicina e della ricerca scientifica, continuando a scegliere un linguaggio chiaro e diretto. Arriva Health Capsule: pillole digital in cui clinici, scienziati ed esperti rispondono in pochi minuti alle domande che riguardano la nostra salute e il nostro benessere con l’obiettivo di informare e sensibilizzare in un campo tanto centrale quanto delicato. Come facciamo settimanalmente con Health – la trasmissione in onda tutte le domeniche a partire dalle 9.35 su Sky TG24 e disponibile su Sky On demand o su www.skytg24.it – Health Capsule avrà come obiettivo approfondire i principali temi di salute di oggi, con un focus particolare sull’impatto che possono avere le nuove tecnologie sulla prevenzione, la diagnosi, la cura e la ricerca. In meno di 5 minuti, informazioni utili, semplici, autorevoli, verificate, per superare i luoghi comuni e combattere la disinformazione che troppo spesso circola soprattutto in Rete. Health Capsule: pochi minuti, tanta informazione.

PRESENTAZIONE HEALTH CAPSULE EPISODIO 1

Un referto medico, una tac o anche solo il monitoraggio del nostro battito cardiaco attraverso lo smartwatch. Nel corso di una giornata tipo, anche senza rendercene conto, produciamo una quantità infinita di dati sanitari, vale a dire quelle informazioni che riguardano lo stato di salute di ciascuno di noi, ma non solo. Per dati sanitari si intendono anche tutte quelle informazioni che vengono raccolte nella gestione sanitaria. Dati preziosi non solo a livello manageriale ma soprattutto per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie. Anche se spesso vengono sottovalutati, i dati sanitari sono tanto preziosi quanto sensibili, ed è proprio per questo che sono soggetti a molte tutele a livello legislativo. Le nuove tecnologie, pongono infatti molti interrogativi su come i dati possano essere utilizzati nel rispetto della privacy. Allo stesso tempo, però, le innovazioni in ambito tecnologico possono offrire nuove opportunità di scambio e utilizzo di dati sanitari, a vantaggio di ricercatori e pazienti. Approfondiamo il tema con Victor Savevski, Direttore dell’AI Center di Humanitas.