Diabete tipo 2, colpiti 3,9 mln di italiani. Nel 2040 saranno 1 su 10

In Italia sono circa 3,9 milioni le persone che hanno dichiarato di avere il diabete di tipo 2 - quello non di origine autoimmune, di tipo 1 - nel 2022, ovvero il 6,6% della popolazione, e nel 2040 si potrebbe arrivare al 10%, se continuasse il trend osservato combinato con il rilevante impatto della dinamica demografica dei prossimi vent'anni. Ad avere il rischio più elevato di ammalarsi sono gli anziani (gli over 74 hanno un rischio di quasi otto volte maggiore rispetto ai 45-54enni), i maschi (+40% di rischio rispetto alle donne) e i residenti nel Meridione (+50% rispetto ai residenti al Nord). Sono alcuni dei dati dell'Italian Barometer Diabetes Report "Dati sul diabete in Italia, una fotografia su una pandemia complessa e in continua evoluzione", illustrati oggi nel corso del 17° Italian Barometer Diabetes Summit 2024.