Streptococco, numerosi casi tra i bambini: c'è carenza di antibiotici

Esistono diverse alternative terapeutiche come i farmaci equivalenti, che hanno un minor costo per la scadenza del brevetto del principio attivo. Lo assicurano i farmacisti sulla base delle indicazioni dell'Aifa. La carenza egli antibiotici come l'amoxicilina che serve a curare il batterio che colpisce sopratutto i bambini riguarda tutta l'Europa

Continua l'allarme streptococco in Italia e non solo. Scarseggiano alcuni antibiotici legati all'aumento di casi di questo batterio che può causare diverse infezioni, molte delle quali si manifestano frequentemente nei bambini, come faringiti, tonsilliti e infezioni delle vie respiratorie. I farmaci equivalenti sono disponibili per fare fronte alla domanda, rassicurano i farmacisti. L’Europa consiglia le formulazioni galeniche preparate in farmacia.

Farmacisti: usate gli equivalenti

Sull'approvvigionamento degli antibiotici contro lo streptococco, esistono diverse alternative terapeutiche a partire proprio dai farmaci equivalenti, che hanno un minor costo per la scadenza del brevetto del principio attivo. Lo assicura il segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia che ricorda: "il farmaco equivalente ha le stesse caratteristiche farmacologiche e terapeutiche del farmaco di marca e rispetta i tre requisiti fondamentali necessari ad ogni farmaco per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio: qualità, sicurezza ed efficacia”. Poi continua: "Tutti gli equivalenti disponibili sul mercato sono stati autorizzati dall'AIFA e sono efficaci come i farmaci di marca perché contengono lo stesso principio attivo nella medesima quantità; sono inoltre uguali per numero di unità posologiche, forma farmaceutica e via di somministrazione".