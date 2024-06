Streptococco, in un anno raddoppiate le complicanze renali nei bimbi

Introduzione

Non solo faringite o tonsillite: l’aumento delle infezioni da streptococco mette in pericolo anche i reni dei bimbi. Nell'ultimo anno, infatti, nella popolazione pediatrica, sono raddoppiati i casi di glomerulonefrite acuta da streptococco, una complicanza renale dell'infezione che può portare a sviluppare la malattia renale cronica. A indicarlo sono alcuni studi retrospettivi condotti a Milano, Varese, Napoli e in Emilia Romagna, presentati all'ultimo Congresso della Società italiana di nefrologia pediatrica (Sinepe). Per questo, di fronte all'aumento dell'incidenza e dell’invasività delle infezioni streptococciche, i nefrologi italiani hanno lanciato un appello a non sottovalutare i sintomi che potrebbero segnalare la presenza di glomerulonefrite nei più piccoli, come la scarsa diuresi e gonfiore di viso e gambe.