Post parto, il ruolo dell'integrazione multivitaminica per le mamme

Quello del post parto è un momento molto delicato per le donne, alle prese con modificazioni fisiologiche del metabolismo, cambiamenti radicali nelle abitudini e nello stile di vita. Un'integrazione specifica è indispensabile per supportare le aumentate esigenze nutrizionali del corpo. Ecco perché Haleon e Multicentrum sostengono il progetto “Un Sorriso per le Mamme” di Fondazione Onda ETS

Sono almeno 40 milioni le donne che ogni rischiano di sperimentare problemi di salute a lungo termine causati dal parto. Il supporto psicologico, unito a una corretta alimentazione e un’adeguata integrazione alimentare, possono rappresentare un valido aiuto per supportare il benessere della neomamma e superare il delicato momento del post-parto. Nel corso della vita, infatti, il corpo della donna muta le sue esigenze di fabbisogno nutrizionale ed energetico per mantenere un costante stato di benessere. Ecco perché la personalizzazione del regime alimentare e dell’integrazione multivitaminica sono solidi presidi di prevenzione per supportare il benessere femminile.

Sensibililizzazione sul tema della salute nel post-parto

Per questo, Haleon e Multicentrum hanno ribadito il loro impegno per lo stato di salute delle neomamme con il sostegno al progetto “Un Sorriso per le Mamme” di Fondazione Onda ETS, che dal 2010 è in prima linea per sensibilizzare sul tema della salute nel post-parto. Fondazione Onda, oltre a informare in merito alla tematica, offre un servizio di mappatura dei centri che possono fornire un aiuto concreto alle neomamme in difficoltà. Il post-parto è un momento molto delicato per le donne, che si trovano ad affrontare modificazioni fisiologiche del metabolismo, cambiamenti radicali nelle abitudini e nello stile di vita, come drastica riduzione delle ore di sonno, difficoltà a seguire una dieta completa e bilanciata, mancanza di energia. In questa fase, preservare la propria salute e il proprio benessere diviene essenziale.

L'importanza di un'integrazione specifica

Sin dai primissimi giorni dopo il parto, sia che la mamma allatti sia che non allatti, è importante compensare le spese energetiche sostenute per il recupero psicofisico del postpartum, ed eventualmente anche dell'allattamento, con un supporto multivitaminico. L’integrazione specifica per il periodo del post-parto è indispensabile per supportare le aumentate esigenze nutrizionali del corpo della neomamma. Secondo le evidenze scientifiche, le donne che hanno appena partorito dovrebbero assumere, insieme ad altri nutrienti essenziali, in particolare, ferro per reintegrare quello perso durante il parto, acido folico per ridurre il rischio di anemia, DHA e vitamine B12 per garantire il corretto sviluppo del sistema nervoso del bambino.