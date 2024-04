Cerotto restituisce la voce in caso di problemi alle corde vocali

Il 30% della popolazione mondiale soffra di disfonia (l'alterazione della voce). Al momento le soluzione sono limitate. Questo nuovo dispositivo sperimentato nel corso di uno studio americano, offre un'opzione indossabile e non invasiva che può aiutare i pazienti a comunicare durante il periodo che precede i trattamenti, e durante il periodo di recupero post operatorio, in caso di disturbi della voce ascolta articolo

Un gruppo di scienziati americani ha sperimentato uno strumento non invasivo, capace di ridare la voce a chi l’ha persa. Lo studio pubblicato su Nature Communications presenta un dispositivo che può essere applicato sulla pelle della gola senza disagi ed è in grado di riconoscere i movimenti dei muscoli della laringe e di riprodurre per loro le parole che avrebbero voluto pronunciare.

Disturbi alle corde vocali I disturbi che colpiscono la voce sono problemi spesso curabili con la chirurgia o con semplici sedute di fisioterapia o logopedia. Ci vogliono in media dai 3 ai 12 mesi per ritrovare completamente le proprie capacità vocali. "Le soluzioni esistenti, come i laringofoni manuali o le punture tracheoesofagee, sono spesso poco confortevoli e invasive" spiega Jun Chen, bioingegnere dell'Università della California di Los Angeles che ha guidato lo sviluppo del nuovo dispositivo. "Questo nuovo dispositivo offre un'opzione indossabile e non invasiva che può aiutare i pazienti a comunicare durante il periodo che precede i trattamenti, e durante il periodo di recupero post operatorio, in caso di disturbi della voce".